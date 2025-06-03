Alman Turist Hakkari’de Su Sıkıntısı!

ALMAN TURİSTİN HAKKARİ ZİYARETİ

Hakkari’nin içme suyu sorununa dikkat çeken Alman turist Tobias Ich Schröder, Berçelan Yaylası’ndaki doğal güzelliklerden etkilendi. Almanya’dan gelen Schröder, yayladaki boşa akan içme suyu karşısında şehir merkezindeki susuzluk durumuna karşı isyan etti. Hakkari’nin büyüleyici doğasını deneyimleyen Schröder, su ile ilgili yaşanan çelişkileri gözler önüne serdi.

KURAKLIK YOK, SU DA YOK

“Kuraklık yok ama su da yok” şeklinde açıklamalarda bulunan Schröder, Hakkari’deki içme suyu sıkıntısına dikkat çekti. Yaklaşık iki yıl önce dünya turuna başlamış olan Schröder, Hakkari’ye ikinci kez gelerek hem doğadan hem de sosyal sorunlardan etkilenmiş durumda. 3 bin 800 rakımda yer alan Berçelan Yaylası’nda gezinti yaparken, burada boşa akan doğal kaynak sularını görünce şaşırdığını belirtti.

Yayladaki arızalı boru hatlarını kendi imkanlarıyla tamir eden Schröder, “Hakkari’nin yukarısında su akıyor ama şehir susuzlukla mücadele ediyor. Bu kabul edilemez bir durum” ifadesini kullandı. Ayrıca, Konak köyündeki tarihi Koçanis Kilisesi’ni ziyaret eden Alman turist, bu yapının defineciler tarafından tahrip edilmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Schröder, “Burası Nasturi’lerin yaşadığı eski bir yerleşim alanıdır. Çok güzel bir doğaya ve tarihi bir kiliseye sahip. Ancak insanlar burada altın arıyor ve bu nedenle yapı zarar görmüş” dedi. Hakkari’nin doğal güzellikleri ve karşılaştığı sosyal sorunlar hakkında da “Doğa cömert davranmış ama insanlar kıymetini bilmiyor” şeklinde yorumda bulundu.