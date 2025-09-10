Haberler

Alman Turist JAK ile Kurtarıldı

ALMAN TURİSTİN MAHSUR KALDIĞI YERDE KURTARILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde, Kelebekler Vadisi yakınlarında kayalıklarda mahsur kalan bir Alman turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Kelebekler Vadisi seyir terası çevresinde yürüyüşte bulunan 30 yaşındaki D.M.A. isimli Alman turist, yaklaşık 200 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Uzun bir süre kendi çabasıyla kayalıklardan kurtulmaya çalışan turist, başarılı olamayınca yüksek sesle yardım talep etti.

YARDIM ÇIĞLIĞI DUYULDU

Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi hemen sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen halat yardımıyla kayalıklara sarkarak mahsur kalan turiste ulaştı. Kısa süre içerisinde güvenli bir şekilde yukarı çıkarılan Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sur’da 5 Katlı Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir ayakkabı deposunda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, 22 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Haberler

Hz. Peygamber Ve Aile Ahlakı Konferansı Yapıldı

Siirt'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı' konferansı gerçekleştirildi. Diyanet Yetkilisi, aile yapısının ve dini değerlerin korunmasının önemini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.