Alman Turist Yamaç Paraşütü Kazasında Öldü

ALMANYA’DAN GELEN TURİSTİN KAZA HABERİ

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde, dünyaca ünlü Babadağ’dan yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybeden 81 yaşındaki Alman turist Volker Gerhard’ın, uçuş sırasında kontrolünü kaybedip kayalık bir alana düştüğü bildiriliyor. Olayın detayları, öğle saatlerinde Babadağ’ın 1700 metre yüksekliğindeki pistten yaptığı tekli uçuş esnasında meydana geldi.

HAVADA ANİ BİR DURUM GELİŞTİ

Volker Gerhard, havada süzüldüğü anlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yamaç paraşütünün aniden kapanması sonucu irtifa kaybederek sarp ve kayalık bir alana düştü. Olayı çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. İhbar doğrultusunda bölgeye hızlı bir şekilde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekipler, yapılan ilk incelemede turistin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gerhard’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından sedyeye konularak sarp araziden indirilip ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.