Alman Vatandaşı Kevakoğlu Evinde Bulundu

ALMAN VATANDAŞI PETROS KEVAKOĞLU’NUN ÖLÜ BULUNMASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Side Mahallesi’nde yalnız yaşayan Alman vatandaşı Petros Kevakoğlu evinde ölü bulundu. Çevresindeki insanlardan haber alamayan komşuları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası adrese hem sağlık hem de jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KONTROL

Ekipler, 1062 Sokak’taki ikametinde yalnız yaşayan Kevakoğlu’nu hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan inceleme sonucunda, Kevakoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun bir süre Side’de yaşayan Kevakoğlu’nun kalp rahatsızlığı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Son zamanlarda, çevredeki vatandaşlar ve esnafın desteğiyle yaşamını sürdürüyor olduğu bildiriliyor. Tedavi için hastaneye yatmaya hazırlandığı da kaydedildi.

CENAZE İNCELEMENİN ARDINDAN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Petros Kevakoğlu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.