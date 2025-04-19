Alman Vatandaşlarını Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

TÜRKİYE’DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Türkiye’de birçok vatandaşı telefonla arayıp dolandıran şüpheliler, Alman vatandaşlarını da hedef aldı. Şüpheliler, Alman vatandaşlarını telefonla arayarak “adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması” diyerek toplamda 122 milyon lira dolandırdı. Bu örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalandı. Almanya’daki polis ile ortak çalışmayla düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri olan Ali Erdi A.’nın, 2014’te Berlin’de meydana gelen Tahir Özbek cinayetinden dolayı müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Alman adli makamları, konsolosluk aracılığıyla Türk yetkililere, Almanya’da çok sayıda telefon dolandırıcılığı yapan örgütün Türkiye’den yönetildiğini bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı. Özellikle yaşlı Alman vatandaşlarına kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan örgüt üyeleri, binlerce euroluk dolandırıcılık gerçekleştirdi.

Soruşturma sırasında şüphelilerin aynı yöntemle 46 Alman vatandaşından toplam 122 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının Türkiye’deki bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu doğrultuda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği teknik takibe başladı. Şüphelilerin bir kısmının Almanya’daki organize suç örgütü ‘Hells Angels’ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak amacıyla İstanbul, İzmir ve Sakarya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüpheliler, ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’ ile ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok miktarda nakit para ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Polis operasyonunda yakalanan Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve A.E.A. isimli şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltındaki şüphelilerden Ali Erdi A.’nın, 9 Ocak 2014’de Berlin’de gerçekleşen Tahir Özbek cinayeti nedeniyle İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ve Hells Angels örgütü mensubu olduğu belirlendi. Davası sonucu kesinleşmiş müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Şüphelilerin sorgulama işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde devam ediyor.