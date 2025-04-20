Almanları Dolandıran Türk Çetesi Yakalandı

DOLANDIRICILAR ALMANYA’DA YENİ BİR YÖNTEM KULLANDI

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez kullandıkları yöntemle sınır ötesine geçip Alman vatandaşlarını hedef aldılar. Bu dolandırıcılık çetesi, yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yaparak 10 şüpheliyi yakalattı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda gözaltına alınan kişiler arasında, 2014 yılında Berlin’de işlenen bir cinayete karışmış ve kırmızı bültenle aranan Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi de bulunuyor.

ALMANCAYA HAKİM ÇETE ÜYELERİ

İleri düzeyde Almanca bilen bu çete üyeleri, özellikle yaşlı insanlara kendilerini polis olarak tanıtmayı başardılar. Dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri mağdurlara, Almanya’da bilinen suç örgütleriyle bağlantılı olduklarını ifade ettiler ve Türkiye’deki benzer dolandırıcılık sistemini uyguladılar.

MAĞDURLARDAN YÜKSEK MİKTARDA VURGUN

Uyguladıkları yöntem sayesinde, 46 Alman vatandaşından yaklaşık 122 milyon lira vurgun gerçekleştirildi. Tuzağa düşen mağdurlar durumu fark ederek şikayetçi oldu. Alman polisi, çetenin bir ayağının Türkiye’de olduğunu belirledi ve harekete geçti.

KOORDİNELİ OPERASYONDA GÖZALTI

Alman adli makamları, İstanbul polisi ile irtibat kurarak koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Paraların transfer edildiği çete üyeleri tespit edildiğinde eş anlı baskınlar yapıldı. Bu operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde yapılan aramalarda önemli miktarda döviz ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu belirlendi. Bu kişi, Berlin’de işlenen Tahir Özbek cinayetinin ardından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Şu an için şüphelilerin emniyete götürülerek sorguları devam ediyor.

CEHENNEM MELEKLERİ’nin TARİHİ

Hells Angel yani Cehennem Melekleri’nin tarihi, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar uzanıyor. Amerika’da kurulan bu motosiklet kulübü, savaşta yer alan ve psikolojik olarak sağlıklı olmayan kişileri de barındırıyordu. Sonraki yıllarda, Avrupa’nın bir çok ülkesinde benzer kulüpler ortaya çıktı. İçki, fuhuş ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları barındıran “melekler”, bulundukları şehirleri “cehennem”e çeviriyor. Beğenmediği her bireyi hedef alabilen bu çetenin, haraç alma, mekan basma ve şiddet gibi birçok suçu bulunuyor.