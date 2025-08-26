Almanya, 2024’te 97 Askeri Görevden Alındı

ORDUDA GÖREVDEN ALINAN PERSONEL SAYISI ARTIYOR

Almanya, 2024 yılı itibarıyla orduda gerçekleşen aşırı sağcı eylemler nedeniyle 97 askeri personelin görevden alındığını duyurdu. 2023’te görevden alınan askeri personel sayısı ise 62 olarak kaydedildi. Bu artış, ülke genelinde aşırı sağcı faaliyetlerin sayısındaki yükselişi gösteriyor.

AŞIRI SAĞCI VAKALARDAKİ ARTIŞ

Federal Savunma Bakanlığı, geçen yıl 280 şüpheli aşırı sağcı vakayı rapor etti. Açıklama, Federal Meclis’teki sol partili bir milletvekilinin soru önergesine yanıt olarak yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, 2023 yılı itibarıyla aşırı sağcı eylemler arasında “Hitler selamları, ırkçı söylemler ve aşırı sağcı şarkılar” gibi durumların yer aldığı ifade edildi. Bu veriler, ordudaki aşırı sağcı eğilimlere karşı alınan önlemlerin daha da önem kazandığını gösteriyor.