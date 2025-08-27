Almanya, 2026 DÜNYA KUPASI Elemeleri’nde Zorlu Maçlar Yapacak

Haberler

ALMANYA’NIN ZORLAYICI DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI

Almanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile zorlu mücadeleler gerçekleştirecek. Almanya Futbol Federasyonu, resmi sitesi üzerinden aday kadrosunu duyurdu. Galatasaray’ın yıldız ismi Leroy Sane, 23 kişilik kadroda yer almıyor.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Almanya’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sane’nin artık daha düşük seviyeli bir ligde oynadığını vurguladı. Nagelsmann, “Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum.” şeklinde konuştu.

SANE İLE GÖRÜŞME

Sane ile diyaloğu hakkında bilgi veren Alman teknik adam, “Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak.” ifadelerini kullandı.

Bulanık’ta elektrik akımına kapıldılar

Muş'un Bulanık ilçesinde sondaj çalışması sırasında yüksek gerilim tellerine temas eden boru, 18 yaşındaki Muhammed Kartal'ın ölümüne ve 54 yaşındaki Halil Kenco'nun yaralanmasına neden oldu.
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenliği vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyetinde, suç ve çete örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edileceğini ifade etti. Toplumsal değerlere saygı gösterilmesini vurguladı.

