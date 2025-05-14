Almanya, ABD’nin Yaptırımlarını Memnuniyetle Karşılıyor

ALMANYA’NIN ABD’NİN YAPTIRIMLARINI KALDIRMA AÇIKLAMASINA YAKLAŞIMI

Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair yaptığı açıklamayı olumlu bir şekilde karşıladı. Dışişleri Bakanlığının X’teki hesabından yapılan açıklamada, “ABD’nin yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik Başkan’ın (Trump) açıklaması memnuniyetle karşılanmaktadır.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Almanya’nın ortaklarıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmelerine ve özgür, demokratik bir gelecek için çalışmalarına destek vermeye devam ettiği vurgulandı.

SAĞLANAN DESTEKLER VE HEDEFLER

Yapılan açıklamalarda, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana finans, ulaştırma ve enerji alanlarındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik desteklendiği ifade edildi. Almanya’nın, Suriye ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde yeniden toparlanabilmesi için ekonomik ortamın iyileştirilmesi konusunda Suriye hükümetiyle birlikte çalışma kararlılığı devam ediyor. Ayrıca, Suriye’deki geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiği de belirtildi.