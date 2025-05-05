Almanya, AfD Üyelerini Yurt Dışına Götürmeyecek

HESSEN EYALETİ BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Almanya’da Hessen eyaletinin Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV), Almanya için Alternatif Partisi’ni (AfD) “aşırı sağcı oluşum” olarak nitelendirmesinin ardından, bu partinin milletvekillerini yurt dışı gezilerine götürmeyeceklerini bildirdi. Pentz, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, AfD’nin “aşırı sağcı bir oluşum” olduğunu hatırlatarak, iki AfD’li eyalet milletvekilini yapılacak yurt dışı gezisi delegasyonundan çıkardığını ifade etti. Bunun yanı sıra, AfD’li siyasetçileri artık diğer gezilere de davet etmeyeceğini belirten Pentz, bu konuda uluslararası muhataplarından aşırı sağcı bir partinin temsilcileriyle aynı masaya oturmalarını istemenin güç olduğunu vurguladı.

AFD’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN GEZİLERİ

Pentz, Almanya’nın tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Polonya, Fransa, İtalya ve İsrail gibi ülkelerle aşırı sağcı parti temsilcileriyle fotoğraf çektirilmesini beklemediğini ifade etti. Bakan Pentz’in, eyalet milletvekilleriyle birlikte 5 günlük ziyaret için bu akşam Sırbistan ve Hırvatistan’a gitmesi planlanıyor. Ancak iki AfD milletvekilinin daha önce geziden çıkarıldığı bildiriliyor.

AFD ÜYELERİNİN KAMUDAKİ DURUMU

AfD’nin aşırı sağcı olarak tanımlanmasının ardından, bu durumun partiye üye memurlar üzerindeki etkileri hakkında tartışmalar başladı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Roman Poseck, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, BfV’nin AfD’ye yönelik tanımlamasının, kamu sektöründe çalışan AfD üyeleri için ne anlama geleceğini inceleyeceklerini belirtti. Poseck, emniyet birimleri ve eyalet yönetiminde çalışanların özgürlükçü temel düzeni her zaman savunacaklarını garanti etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu kişilerin durumu hakkında Almanya genelinde benzer bir yaklaşım sergilenmesini isteyerek bunu tüm eyaletlerin içişleri bakanlarının katıldığı toplantıda gündeme taşıyacağını kaydetti.

KAMUDA ÇALIŞAN AFD ÜYELERİNE DİKKAT

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Poseck’e destek vererek, AfD üyelerinin kamu alanındaki çalışmaları için olası sonuçların incelenmesinin önemli olduğunu söyledi. Kuzey-Ren Vestflya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise, hızlı kararlar alınmaması gerektiğini ifade ederek, “Bir kişiyi kamu görevinden uzaklaştırmak istiyorsanız, bu kişinin devlete karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini kanıtlamanız gerekir,” şeklinde konuştu.

Almanya Memurlar Birliği (DBB) Başkanı Ulrich Silberbach, kamu yayıncısı MDR’ye açıklama yaparak, BfV’nin tanımlamasının şu anda kamuda çalışan AfD üyeleri için bir sonuç doğurmayacağını belirtti. Bunun, Anayasa Mahkemesi tarafından aşırı sağcı olarak değerlendirilmeyen tüm partiler için geçerli olduğunu vurgulayan Silberbach, “Anayasa Mahkemesi bu kararı onaylarsa, (kamuda) çalışanlar bu partiye oy verip vermemeyi ciddi olarak düşünmelidir,” dedi. Silberbach, AfD üyeliğinin ancak partinin Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanması durumunda, (kamuda) çalışanlar için ciddi bir sorun olabileceğini aktardı. Ayrıca, hiçbir memurun parti üyeliğini açıklamak zorunda olmadığını belirterek, burada kişinin kamuoyunda anayasaya aykırı tutumları savunup savunmadığının belirleyici olduğunu kaydetti.

BfV, üç yıllık bir soruşturma sonucunda 2 Mayıs Cuma günü AfD’yi “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olarak sınıflandırmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, AfD’nin insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri nedeniyle bu şekilde sınıflandırıldığı ve “partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği” belirtilmişti.