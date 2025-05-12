Almanya, Ankara’da Güvenlik Paneli Düzenledi

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN PANEL

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, başkentte “Avrupa’nın Güvenliğini Şekillendirmek-Geleceğe Yönelik Rotayı Belirlemek” adlı bir panel düzenliyor. Panel, Goethe-Institut Ankara’da gerçekleştirildi ve açılış konuşmalarını Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Henning Simon ile Bundeswehr Münih Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü Dr. Carlo Masala yaptı. Simon, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 15 Mayıs’ta İstanbul’da planlanan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine atıfta bulunarak, etkinliğin yerinde bir organizasyon olduğunu ifade etti.

ÜÇ BAŞLI TEHDİT VE DEZENFORMASYON

Prof. Dr. Masala, Avrupa’nın karşılaştığı “üç başlı tehdit” olduğunu belirtirken, bunların “yeni Rus emperyalizmi, ABD’nin Avrupa’dan çekilmesi ve hibrit savaş” olduğunu değerlendirdi. Ayrıca dezenformasyonun Avrupa’ya karşı bir silah olarak kullanılmasının, Avrupalılar arasındaki liberal demokrasiye olan güveni azalttığını kaydetti. Panelin ilerleyen bölümlerinde, gazeteci Barçın Yinanç’ın moderatörlüğünde, Masala ile birlikte Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da yer aldı.

ÇOK TARAFLILIK VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Prof. Dr. Yeşiltaş, dünyada çok taraflılığın arttığını ancak kurallara dayalı dünya düzeninin yıprandığına dikkat çekti. Ayrıca, ülkeler arasındaki büyük güç rekabetinin yeniden geri döndüğünü vurguladı. Türkiye’nin de Avrupa güvenlik mimarisinin önemli bir parçası olmayı istediğini belirten Yeşiltaş, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) karar alma mekanizmasına dahil edilme çabalarının yetersiz olduğunu eleştirdi. Prof. Dr. Masala ise Avrupa’ya yönelik tehdidin, AB’den daha geniş bir coğrafya için sorun teşkil ettiğine değinerek, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in “olabildiğince geniş bir Avrupa koalisyonu kurma” çabasına işaret etti.

JEOSTRATEJİK KONUM VE İLİŞKİLER

Prof. Dr. Bağcı, “üç güç merkezi” olarak tanımladığı AB, ABD ve Rusya’nın, Türkiye’nin jeostratejik konumuna kayıtsız kalamayacağını ifade etti. Türkiye’nin, bu üç tarafla ilişkilerini yeniden değerlendirme aşamasında olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, uluslararası arenada önemli bir aktör olarak dikkat çekmesinin gerekliliği, panelin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.