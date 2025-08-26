Almanya Bakanı Yıkım İncelemesi Yaptı

ALMANYA KALKINMA BAKANI İSRAİL VE FİLİSTİN’İ ZİYARET ETTİ

Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Doğu Kudüs’te inşaat ve yıkım sorunlarını yerinde incelemek üzere İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Salı günü başlayan ziyaret, Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve İsrail’in yerleşim politikaları nedeniyle tehdit altındaki bölgelerde incelemelerle devam etti.

MAHALLE SAKİNLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Alman Bakan, Doğu Kudüs’ün Silvan mahallesini gezerken mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Sakinler, evlerini yenilemek veya genişletmek için sıkça izin alamadıklarını ve son zamanlarda 33 evin şehir yönetimi tarafından yıkıldığını aktardı. Mahalledeki Fahri Abu Diyab, Alabali-Radovan’a 2024 yılında yıkılan ailesine ait evi göstererek, “İsrail’in hesap vermemesi, benim ve diğer ailelerin evlerinin yıkılmasına yol açtı” sözleriyle endişelerini dile getirdi. Abu Diyab, bu durumun yalnızca kendi ailesiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin de benzer sorunlar yaşadığını belirtti.

REHİNELERLE GÖRÜŞME PLANI

Bakan Alabali-Radovan’ın üç günlük ziyaretinin kapsamında, Batı Şeria’daki Filistin Bölgesel Yönetimi temsilcileriyle ve 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği terör saldırısı sırasında Gazze Şeridi’ne kaçırılan İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.

Almanya Kalkınma Bakanı, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini de kınadı. Alman hükümetinin bu tür şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğünü vurgulayan Alabali-Radovan, Almanya’nın iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

KALKINMA PROJELERİ ZARAR GÖRDÜ

Alabali-Radovan’ın yeni görevinde devraldığı Almanya Kalkınma Bakanlığı, geçmiş yıllarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da birçok kalkınma projesini destekliyor. Ancak Gazze’de Almanya tarafından finanse edilen bazı tesislerin harabe durumda olduğunu ve Batı Şeria’daki istikrarsızlığın projelerin uygulanmasını zorlaştırdığını ifade etti. Almanya’nın önceki hükümeti, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te üç yıl içinde yaklaşık 25 bin kişiye iş imkanı yaratmayı hedefleyen bir girişim başlatmıştı. Bakanlık verilerine göre, şimdiye dek yalnızca birkaç yüz kişiye iş sağlanabildi. Yıl sonuna kadar 3 bin kişiye daha iş olanağı yaratılması planlanıyor.