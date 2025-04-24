Almanya Bakanlığı, Satışı Reddetti

ALMANYA HÜKÜMETİNDEN SATIŞ YORUMLARI

Almanya’nın Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Eurofighter jetlerinin Türkiye’ye satışıyla ilgili hükümetin engelleyici bir tutum sergilediği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakanlık sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, AA muhabirinin yönelttiği soruya yazılı olarak yanıt verdi. Mevcut geçici hükümetin, Eurofighter jetlerinin satışına onay verme yükümlülüğünün olmadığını vurguladı.

GELECEK HÜKÜMETİN ETKİSİ

Wentzel, önemli kararların sadece gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını ifade etti. “Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı, (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek.” şeklindeki açıklamasıyla, mevcut hükümetin bu konudaki yetkilerinin kısıtlı olduğuna dikkat çekti.