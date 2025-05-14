Almanya, Barış Görüşmelerini Destekliyor

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’DEN BARİŞ GÖRÜŞMELERİNE DESTEK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’de gerçekleştirilecek barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Merz, Berlin’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği basın toplantısında, Guterres ile Ukrayna’ya barışı sağlamak için yürütülen diplomatik çabaları ele aldıklarını belirtti. Koşulsuz ateşkesin gerekliliği konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu vurguladı.

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN ÇABA

Merz, kalıcı barış görüşmelerinin bir an önce başlaması gerektiğine dikkat çekti ve “Bu görüşmelerin en kısa sürede başlatılması için çalışıyoruz. Rusya’nın nihayet müzakerelere hazır olması için baskıyı artıracağız. Avrupalı ortaklarımız 17. yaptırım paketini hızla uygulamaya koyacak. Almanya da bugün buna onay verdi.” şeklinde konuştu. Başbakan ayrıca, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Putin’le barış görüşmeleri yapmak üzere Türkiye’ye seyahat etme konusundaki kişisel istekliliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi sıra Putin’in bu müzakere teklifini kabul etmesinde. Top tamamen Rusya’nın sahasında.” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Merz, Gazze’deki dramatik duruma da dikkat çekerek, “Orada yaşayan insanların, kadınların, yaşlıların, çocukların kaderini görüyoruz. İsrail hükümetine, uluslararası siyasi düzen çerçevesinde üstlendiği insani yükümlülükleri yerine getirme çağırısı yapıyoruz.” dedi.

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN DÜŞMANLIKLARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi’ndeki düşmanlıkların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması, engelsiz insani erişim ve geri dönüşü olmayan bir iki devletli çözüme giden yolu sağlayacak şekilde düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısını yineliyorum.” dedi.