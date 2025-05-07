Almanya Başbakanı Fransa’da Görüşme Yaptı

ALMAN BAŞBAKANININ GÖREVİNİ DEVRALMASI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisi’nin dün düzenlediği oturumda yemin ederek resmen göreve başladı. İlk yurt dışı ziyaretini, her şansölyenin geleneksel olarak yaptığı gibi komşu Fransa’ya gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Fransa’ya ulaşan Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’teki Elysee Sarayı’nda buluştu.

İki liderin görüşmelerinde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç konuları öne çıktı. Merz ve Macron, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki dış politikadaki köklü değişimlerin ardından Avrupa güvenliğinin ve transatlantik ilişkilerin nasıl şekilleneceğini ele aldı. Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen liderlerden Macron, Merz’i başbakanlık görevine gelmesi dolayısıyla tebrik etti.

SAVUNMA VE GÜVENLİK KONSEYİ KURULACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmelerde Avrupa’nın güvenliği ile gelecekteki rolü, Rusya-Ukrayna savaşı, ikili ilişkiler, düzensiz göç, ekonomi, enerji ve inovasyon gibi konuların ele alındığını belirtti. Avrupa’nın karşılaştığı zorluklara birlikte yanıt vermek istediklerini ifade eden Macron, “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” açıklamasında bulundu.

FRANSA-ALMANYA DOSTLUĞUNA YENİ BİR IVME

Almanya Başbakanı Merz, Macron’a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti ve ilk yurt dışı ziyaretinin Fransa’ya olduğunu dile getirdi. Merz, iki ülkenin rekabet gücünü korumaları için daha yakın bir iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz” dedi.

UKRAYNA’YA DESTEK VE GELECEK PLANLARI

Şansölye Merz, Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ortak adımlar atacaklarını belirtti. Fransa-Almanya Savunma Konseyi’nin güçlendirilmesi ve ikili silahlanma iş birliğinin derinleştirilmesi gibi konuların görüşüleceğini ifade etti. Ayrıca, “Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya desteği sürecek” diye ekledi. Merz, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya ziyarette bulunmayı planladığını da kaydetti.

RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gazetecilerin Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel ateşkes hakkında sorduğu bir soru üzerine, “Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı’nın elinde” yorumunda bulundu. Merz ise, Almanya’nın muhtemel bir ateşkes sonrasında Ukrayna misyonuna katılma niyetlerini ifade ederek, “Savaşın bitip bitmeyeceğine ilişkin karar Moskova’nındır” dedi.

GAZZE ŞERİDİ’NDEN DERİN ENDİŞELER

Merz, Gazze Şeridi’nde yaşanan gelişmelerden duydukları endişeyi dile getirerek, İsrail hükümetinin Gazze halkına karşı insani bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Ancak Merz, İsrail’in kendini savunma hakkına saygı gösterdi. Macron ise Gazze’deki durumu “kabul edilemez bir durum” olarak tanımladı.

POLONYA’YA İKİNCİ ZİYARET

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’nın ardından bugün akşam saatlerinde Polonya’ya da bir ziyaret gerçekleştirecek. Merz’in Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Varşova’daki görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş kaynaklı düzensiz göç konuları ele alınacak. Merz, göreve geldiği günden itibaren sınır kontrollerinin sıkılaşacağını ve geri gönderimlerin artırılacağını belirtti. Polonya, Almanya’nın söylediklerine şüpheyle yaklaşmakta.