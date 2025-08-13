Almanya Başbakanı, Güvenlik Çıkarlarını Vurguladı

FRİEDRICH MERZ’DEN ALASKA GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Almanya’nın Başbakanı Friedrich Merz, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı görüşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Merz, bu toplantıda “Alaska’da, Avrupa ve Ukrayna’nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır” ifadelerini kullandı. Almanya’nın ev sahipliğinde organize edilen Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında bu konular gündeme geldi.

TOPLANTININ VERİMLİLİĞİ VE GELİŞMELER

Merz, toplantının olumlu geçtiğinin ve umut verici gelişmeler yaşandığının altını çizdi. “ABD Başkanı, ABD’nin Ukrayna’da Avrupa ve Ukrayna’nın çıkarlarını koruyan bir barış için çalışıyorsa, bizim tam desteğimize güvenebileceğini biliyor” diyerek, Berlin’in Washington ile olan işbirliğini pekiştirecek mesajlar verdi. Ayrıca, Ukrayna’nın toprak meselesi hakkında müzakerelere açık olduğunu, ancak Rus işgalinin hukuki olarak tanınması durumunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Merz, “Eğer Alaska’da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız, artırmak zorundayız” şeklinde konuşarak, Avrupa’nın güvenliğinin önemine dikkat çekti.