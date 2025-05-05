Almanya Başbakanı İçin Askeri Tören Düzenlendi

ASKERİ VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz için bir askeri veda töreni yapıldı. Scholz, Savunma Bakanlığı bahçesindeki törende gerçekleştirdiği konuşmasında, 3,5 yıllık başbakanlık süresi boyunca ülkesinin vatandaşlarına olan minnetini dile getirdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’e görevini devredecek olan Scholz, “Demokrasilerde makamlar sadece belirli bir süre için verilir. Bu bizi dünyanın dört bir yanındaki otokrasilerden ayırır. Bu bakımdan, yaklaşan hükümet değişikliği demokratik normalliğin bir ifadesidir.” şeklinde konuştu.

ALMANYA’NIN GELECEĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Scholz, Almanya’nın birçok açıdan farklılaşmalı, daha modern, daha hızlı ve daha uygulamacı hale gelmesi gerektiğini vurguladı. “Çalkantılı bir dönemde, son yıllarda bunun temellerini attık. Ancak mevcut koşullara yönelik tüm haklı ve gerekli eleştirilere rağmen, Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında dostları olan kozmopolit bir ülke olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu unutmayalım.” dedi. Ayrıca, Almanya’nın kenetlendiğinde sahip olduğu gücün de hatırlanmasını istedi.

HİZMETTEN DOLAYI ONUR DUYDUĞUNU BELİRTTİ

Scholz, Almanya’ya şansölye olarak hizmet etmekten onur duyduğunu ifade ederek, “Bu öyle de kalacaktır. Bu büyük sorumluluğu taşımaktan her zaman mutluluk duydum.” diye ekledi. Merz’e başarı ve şans dileyerek sözlerini tamamladı.

ÖVGÜLER VE TÖRENE KATILIM

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı konuşmada Scholz’u, Almanya’yı zorlu zamanlarda kararlılık, bilgelik ve sağduyu ile yöneten bir “devlet adamı” olarak övdü. Veda törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender’in yanı sıra birçok üst düzey siyasetçi katıldı. Törende, görevine veda eden başbakanlar ve diğer üst düzey yöneticiler için düzenlenen “Grosser Zapfenstreich” seremonisi gerçekleştirildi ve Scholz’un bizzat seçtiği Beatles’ın “Hayatımda” (In my Life), Aretha Franklin’in “Saygı” (Respect) ve Johann Sebastian Bach’ın ikinci Brandenburg Konçertosu’ndan parçalar çalındı.