Almanya Başbakanı Merz’den ABD’li Şirketlere Tehdit

EUROPA BİRİLİĞİ’NE BİRLİK VE ÖZGÜVEN ÇAĞRISI

Almanya’nın Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile yaşanan gümrük vergisi tartışmalarına karşı Avrupa’nın birlik içerisinde hareket etmesi ve özgüven göstermesi gerektiğini vurguladı. Merz, Donald Trump yönetimiyle ticaret anlaşmazlığının daha da büyümesi durumunda Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’li teknoloji firmalarına misilleme yapabileceğini dile getirdi.

GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI SERT TAVIR

Almanya Başbakanı, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu’nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliği sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleriyle örtüşen bir duruş sergileyerek, “Biz yalvaran değiliz. Kendimizi olduğumuzdan daha küçük göstermeyelim” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın yaklaşık 500 milyon tüketicisi ile birçok ABD şirketi için ABD’den sonra ikinci en büyük pazar konumunda olduğunu belirten Merz, Avrupa Birliği’nin kendi menfaatlerini korumasının şart olduğuna dikkat çekti. Merz, “Şu anda Amerikan teknoloji şirketlerine vergi açısından büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Bu böyle kalmak zorunda değil, değiştirilebilir” şeklinde konuştu.

ALMANYA’DAN AB’YE DESTEK

Almanya’nın başbakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ABD ile gümrük vergisi sorunundaki yaklaşımını tam anlamıyla desteklediğini ifade etti. Almanya’nın yan anlaşmalara girmeyeceğini, ancak ticaret konularının Avrupa Birliği tarafından ele alınmasına izin vereceğini yineledi. Merz, “Dikkatsizce ve telaşla tepki vermemeliyiz. Bizim görüşümüze göre gümrük tarifeleri bize zarar verir. Ancak başka bir şey yapamazsak bu aracı (ABD’li teknoloji şirketlerine misilleme) kullanmamız gerekir” dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARINA DUYULAN CİDDİYET

Merz, Trump’ın açıklamalarını, “raf ömürlerinin uzun olmayacağını bilse de” çok ciddiye aldığını vurguladı. Ayrıca ek gümrük vergilerinin kimseye fayda sağlamayacağını da sözlerine ekledi.