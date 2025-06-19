Almanya Başbakanı Merz, Eleştiriler Hakkında Konuştu

MERZ’DEN AÇIKLAMALAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılar hakkında yaptığı açıklamaların geniş bir yankı bulduğunu belirtti. Berlin’de eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Merz, G7 Zirvesi için Kanada’da bulunurken, “Bu, İsrail’in hepimiz adına yaptığı kirli iş” ifadesinin birçok kişi tarafından paylaşılmasından memnun olduğunu dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Merz, bu ifadenin sosyal medyada eleştirilere maruz kaldığının hatırlatılması üzerine, “Az sayıdaki eleştirel seslere yorum yapmama gerek yok” sözleriyle durumu değerlendirdi. Açıklamalarının genel kabul gördüğünü vurgulayan Merz, bu durumun kendisini rahatlattığını ifade etti.