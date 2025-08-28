Almanya Başbakanı Merz, Görüşme Olmayacak Dedi

MERZ’İN UKRAYNA AÇIKLAMALARI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırının ardından yaptığı değerlendirmede, “Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy arasında bir görüşme gerçekleşmeyeceği açık” açıklamasında bulundu. Merz, Fransa’nın Besançon kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştireceği görüşmeden önce basın mensuplarına bilgi verdi.

FRANSA İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN KONULAR

Merz, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaşın, ele alacağı meseleler arasında bulunduğunu ifade etti. “Buna ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş da dahildir. Bugün bu konuyu yeniden ele almak zorundayız. Zira geçen hafta Washington’da bir araya geldiğimizde Başkan Trump ve Başkan Putin arasında kararlaştırıldığı gibi, Başkan Zelenskiy ve Başkan Putin arasında bir görüşme gerçekleşmeyeceği açık” şeklinde konuştu.

ALMANYA-FRANSA İŞBİRLİĞİ

Merz, Macron ile Almanya ve Fransa’nın ekonomik ve politik meselelerini de ele alacaklarını belirtti. “Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği’nde ve Avrupa kıtasında merkezi bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliği’nde birlikte öncelikler belirlemeye ve bazı projeleri ilerletmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.