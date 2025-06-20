Almanya Başbakanı Merz, İsrail’e destek verdi

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’İN AÇIKLAMALARIYLA KAMUOYU YANKILANMAKTA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’a yönelik hava saldırıları düzenleyen İsrail’e teşekkür ederek, “Hepimiz adını kirli işleri yapıyor” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle Merz, Alman basınında manşetlerde yer aldı ve farklı siyasi partiler ile uzmanlardan sert eleştiriler aldı. Merz, Kanada’daki G7 zirvesinin ardından verdiği bir röportajda, İsrail’in İran’la ilgili yaptıklarını değerlendirirken, İran’ın dünyada “yıkıcı faktör” olarak görüldüğünü belirtti.

Merz, röportajda “Size bu ‘kirli işler’ kavramı için minnettarım. Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli bir iş” dedi. Başbakan, İran’daki molla rejiminin Hizbullah ve Hamas üzerinden dünyada ölüm ve yıkıma yol açtığını ifade etti ve Almanya’nın bu rejimden etkilendiğini belirtti. Ayrıca, İran’ın Rusya’ya silahlı insansız hava aracı tedarik ettiğini hatırlattı. Merz, “Aksi takdirde muhtemelen bu rejimin terörünü aylar ve yıllar boyunca görecektik” şeklinde konuştu.

İSRAİL’DEN DESTEK İRAN’DAN TEPKİ GELDİ

Başbakan Merz’in bu açıklamaları, ZDF kanalında yayımlanmasının ardından geniş yankı buldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliği, sosyal medya paylaşımlarıyla Merz’e teşekkür etti. Öte yandan, İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak nota verdi. İran basını, Merz’in ifadelerini “sorumsuzca yapılmış saldırgan bir açıklama” olarak nitelendirerek eleştirilerde bulundu.

ALMANYA’DA SİYASİ TEPKİLER ARTIYOR

Merz’in destekleyici sözleri, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti tarafından eleştirildi. SPD Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, “Merz’in gerilimi azaltması gerektiğini” vurguladı. Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Deborah Düring ise Merz’in açıklamalarını “utanç verici” bulunarak, sivil ölümleri dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Sol Parti Eş Başkanı Jan Aken, “İnsanlar öldürülüyor” diyerek Merz’in sözlerinin alay konusu olduğunu belirtti.

BASINDAN YORUMLAR VE TARTIŞMALAR

Almanya Başbakanı Merz, basın toplantısında açıklamalarına gelen eleştirilerle ilgili olarak, “Bu açıklama ezici bir çoğunlukla destek aldı” dedi. Ancak, Alman basınında yaptığı yorumlarla ağır eleştirilerle karşılaştı. Die Zeit gazetesi, Merz’in açıklamalarını “Bir başbakana yakışmıyor” sözleriyle ele aldı ve çifte standardı ortaya koymuştur. Başbakan Merz’in son açıkları, Almanya’nın uluslararası politikada değişim yapıp yapmayacağı sorusunu da gündeme getirdi. Almanya geçmişte uluslararası hukukun önemli olduğunu vurgulayan bir dış politika sürdürmüştü ve tek yanlı askeri adımları kınamıştı.

Almanya’nın uluslararası hukuka bağlı kalması gerektiği konusunda pek çok uzman ve hukukçu, Netanyahu hükümetinin tartışmalı adımlarının desteklenmemesi gerektiğini savunuyor. Bu tartışmaların ışığında, Merz’in ifadeleri Almanya’nın uluslararası alanda izlediği politikanın geleceğini sorgulatıyor.