Almanya Başbakanı Merz, “NATO çalışmadı” dedi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada” şeklinde açıklamalarda bulundu. Başkent Berlin’de, “Başkentler Turu” kapsamında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Merz, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine yönelik bir soruyu yanıtladı. “Az önce Polonya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi yaptım ve bana dün geceki saldırıları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Bunun Avrupa’da barış için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesini paylaşıyorum. Rusya’dan gelen saldırılarda yeni bir boyutla karşı karşıyayız. Rusya’nın bu saldırıların tesadüfi olduğu veya kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarının inandırıcı olmadığı değerlendirmesine katılıyorum” dedi.

NATO’NUN HAVADAKİ ROLÜ

Merz, Rusya’nın karşılaşabileceği sonuçlar üzerinde görüşeceklerini belirtti. “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada. Bu durum NATO ve AB içinde tartışmaları tetikleyecektir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’E YÖNELİK KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Avrupa Birliği’nin İsrail aleyhindeki yaptırım planlarına ilişkin görüşü sorulan Merz, Gazze’de yaşananların temeli olarak 7 Ekim 2023’teki olayları işaret etti. İsrail’in adımlarını eleştiren Merz, “İsrail devletinin yanındayız, bu tamamen farkında olduğumuz tarihi bir yükümlülük. Ancak bu, İsrail’in eylemlerini eleştiremeyeceğimiz manasına gelmez” dedi. Merz, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırısını “Bu, yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı bir askeri harekattır. Arabulucu rolü üstlenmeye çalışan ve çatışmanın çözümünde çok yardımcı olan bir ülke olan Katar’ın egemenliği ihlal edilmiştir” şeklinde değerlendirdi.

FİLİSTİN’LE İLGİLİ MEVCUT DURUM

Merz, “İsrail’in eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Dışişleri Bakanı da bunu, ortak kanaatimiz olarak açıkça belirtti. Ancak bu aşamada, Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler’deki sürece katılmayacağız çünkü Filistin Devleti’nin kurulması için zaman henüz gelmiş değildir” dedi.

Avrupalı şirketlerin ödemeleri gereken gümrük vergisinin miktarını bilmemeleri sonucunda zarara uğradıkları yönündeki bir soruya yanıt veren Merz, “ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum. Yalnızca üzerinde mutabık kalınan gümrük vergileri konusunda değil, aynı zamanda diğerleri, her şeyden önce çelik ve alüminyum üzerindeki vergiler konusunda. Çünkü Avrupa ekonomisi bu durumdan zarar görüyor” dedi.