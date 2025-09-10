Almanya Başbakanı Merz, NATO’yu eleştirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya hava sahasına giren insansız hava araçları konusunda NATO’nun etkisiz kaldığını vurguladı. Merz, Berlin’de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün gece Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin yaptığı açıklamada, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada” ifadelerini kullandı.

POLONYA İLE GÖRÜŞME

Başbakan, Polonya Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Dün geceki saldırıları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Bunun Avrupa’da barış için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesini paylaşıyorum. Rusya’dan gelen saldırılarda yeni bir boyutla karşı karşıyayız. Rusya’nın bu saldırıların tesadüfi olduğu veya kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarının inandırıcı olmadığı değerlendirmesine katılıyorum” dedi. NATO’nun hava savunması konusunun tartışmaya açılacağını belirten Merz, bu durumun hem NATO hem de Avrupa Birliği içinde tartışmalar oluşturacağını ifade etti.

İSRAİL’İ ELEŞTİRİYOR

Başkakan Merz, Avrupa Birliği’nin İsrail aleyhindeki yaptırım planlarına dair ise, yaşananların temel nedeninin 7 Ekim 2023’teki olaylar olduğunu savundu. Bunun yanı sıra, İsrail’in eylemlerini de eleştirerek, “İsrail devletinin yanındayız, bu tamamen farkında olduğumuz tarihi bir yükümlülük. Ancak bu, İsrail’in eylemlerini eleştiremeyeceğimiz manasına gelmez” diye konuştu. Merz, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırısını “yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı bir askeri harekat” olarak nitelendirdi.

Filistin Devleti’nin tanınmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Merz, “İsrail’in eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Dışişleri Bakanı da bunu, ortak kanaatimiz olarak açıkça belirtti. Ancak bu aşamada, Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler’deki sürece katılmayacağız çünkü Filistin Devleti’nin kurulması için zaman henüz gelmiş değildir” ifadelerini kullandı.

ABD İLE ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Bir gazetecinin Avrupalı şirketlerin ödemeleri gereken gümrük vergisi miktarını bilmediklerine dair sorusuna yanıt veren Merz, “ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum. Yalnızca üzerinde mutabık kalınan gümrük vergileri konusunda değil, aynı zamanda diğerleri, her şeyden önce çelik ve alüminyum üzerindeki vergiler konusunda. Çünkü Avrupa ekonomisi bu durumdan zarar görüyor” dedi.