Almanya Başbakanı Merz, Rusya’yla çalışıyor

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın sürekli yeni koşullar dayatmak yerine daha uzun süreli bir ateşkes kabul etmesini sağlamak amacıyla Avrupalı ortaklarla iş birliği yaptıklarını ifade etti. Merz, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleriyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Merz, “Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna olarak bu toplantıya iyi hazırlandık” dedi. Toplantının öncesinde ve sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ı bilgilendirdiklerini belirten Merz, Trump’ın desteği için müteşekkir olduğunu dile getirdi.

RUSYA’YA YENİ BASKILAR GEREKİYOR

Merz, “Rusya’nın sürekli yeni koşullar dayatmak yerine daha uzun süreli bir ateşkes kabul etmesini sağlamak için birlikte çalışıyoruz.” sözleriyle, 30 günlük bir ateşkes önerisinin bir sonraki adım olabileceğini söyledi. Eğer Rusya bu durumu reddederse, baskıları artıracaklarını vurguladı. Merz ayrıca, “Bu savaş, Avrupa’nın tüm siyasi düzenini de yok etmek istiyor” diyerek Ukrayna’ya destek vermenin Avrupa menfaatine olduğuna dikkat çekti.

İYİMSERLİK VE SİNYAL GÖNDERİLDİ

Bu inisiyatifin başarısız olması durumunda Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulama kararlılığında olduklarını ifade eden Merz, Alman hükümetinin savaşın sona ermesi için gereken her türlü çabayı destekleyeceğini belirtti. Merz, “Bugün buradaki varlığımızla, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi.

SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN İYİMSERLİK

Kiev’den ayrılmadan önce Alman basınına konuşan Merz, savaşı sona erdirmek konusunda temkinli bir iyimserlik taşıdığını belirtti. “Bu savaş durmalı. Şimdi küçük de olsa bir şansımız olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı. Merz, ABD Başkanı Trump’ın Avrupalı liderlerin girişimlerini ve önerilerini olumlu bulduğunu, bu nedenle sergilenen birlikteliğin etkili olacağını düşündüğünü aktardı. Başbakan Merz, Kiev’e yapılan ziyareti, savaşı sona erdirmek için son aylardaki “en büyük diplomatik girişim” olarak nitelendirdi.