Almanya Başbakanı Merz, Türkiye’yi vurguladı

ALMANYA BAŞBAKANI FRIEDRICH MERZ’DEN AÇIKLAMALAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda kendisini ziyaret etme davetini kabul edeceğini belirtti. Merz, göreve geldiği dördüncü günde, üçüncü yurt dışı ziyaretini Belçika’ya yaptı. 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Brüksel’de AB ve NATO yetkilileriyle bir araya geldi.

BRÜKSEL’DEKİ TEMASLAR

Brüksel’deki temaslarına ilk olarak AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başlayan Merz, daha sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Ardından NATO karargahına geçerek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rutte ile yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ÖNEMİ

Merz, Türkiye’nin NATO topraklarında stratejik önemi açısından ihmal edilemeyecek bir bölgeyi koruduğunu ifade etti. “Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye ile NATO içindeki bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Geçen yıl yaptığı Türkiye ziyaretinin iptal olduğunu hatırlatan Merz, Almanya’nın Türkiye’ye savaş uçağı sevkiyatı konusundaki tutumunu belirleyecekleri konusunda da bilgi verdi.