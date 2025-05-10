Almanya Başbakanı Merz, Yaptırımlar Uygulanacak Dedi

ALMANYA BAŞBAKANI YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNDU

Almanya’nın Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın Ukrayna’da 30 günlük ateşkesi reddetmesi halinde bu ülkeye daha sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Merz, bugün Kiev’e yaptıkları ziyarete dair Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleriyle beraber hareket ettiklerini belirtti. Ukrayna’ya barış müzakerelerine hazırlık amacıyla bir 30 günlük ateşkes çağrısı yaptıklarını dile getiren Merz, “Şimdi top Putin’de. Putin’in bu teklife cevap vermesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Merz, Putin’in bu çağrıyı reddetmesi durumunda bunun ciddi sonuçları olacağını vurguladı. “Yaptırımlar büyük ölçüde sertleştirilecek ve Ukrayna’ya daha büyük yardımlar yapılacak.” şeklinde konuşan Merz, bu yardımların maddi ve askeri boyutları kapsayacağını ifade etti. ABD’nin yaptırımları sertleştirmeyi destekleyebileceğini ve ABD Başkanı Trump’ın “Putin’e karşı sabrının tükendiğinin açık” olduğunu belirtti.

PUTİN İLE GÖRÜŞME İHTİMALİ

Merz, kendisinin Putin ile doğrudan görüşmeyi tamamen dışlamadığını da vurguladı. “Eğer böyle bir gereklilik doğarsa, eğer bu savaşın sona ermesine yardımcı olacaksa pek çok şeye hazırım.” değerlendirmesinde bulundu. Ancak öncelikle bu hafta sonu ateşkesi sağlama hedefinin nasıl sonuçlanacağına bakılması gerektiğini kaydetti. Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte Ukrayna ile tam dayanışma ifade etmek amacıyla bu sabah Kiev’e gelmişti. Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu bağlamda ABD ile birlikte Rusya’ya “ön koşulsuz 30 gün ateşkes” çağrısı yaptıklarını iletti.