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Almanya Başbakanı: Türkiye İle İlişkilerimiz Önemli

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ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ’UN DEĞERLENDİRMELERİ

23 Şubat’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlere hazırlanan Almanya’nın Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’deki ofisinde Hürriyet Almanya muhabiri Ahmet Külahçı ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye’nin bölgede arabulucu olarak önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Scholz, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirme niyetinde olduklarının altını çizdi.

TÜRKİYE’NİN ALMANYA’DAKİ ROLÜ

Scholz, Türkiye ve Türkler hakkında düşündüklerinde akla gelenlerin neler olduğu sorusuna yanıt verdi.

“Türkler olmasa Almanya gelişemezdi” ifadesini kullanarak Türk vatandaşlarının Almanya’daki katkısının önemine dikkat çekti.

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