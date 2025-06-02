Haberler

Almanya Başbakanı, Yardımın Acilen Ulaşmasını İstedi

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’DEN ACİL İNSANİ YARDIM DAVETİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi’ne yeterli insani yardımın süratle ulaştırılması ve bu yardımın sivil halka güvenle dağıtılmasının hayati bir konu olduğunu belirtti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu konunun önemini vurguladı.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASINA UMUT

Başbakan Merz, görüşme sırasında rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes müzakerelerinin en kısa sürede başlayabilmesi konusunda umutlarını ifade etti. Ayrıca Alman hükümetinin, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak için müzakere edilmiş iki devletli çözümü en güçlü fırsat olarak görmeye devam ettiğini yineledi. Merz, İsrail’in güvenliği ve varlığının, Almanya’nın temel sorunlarından bir tanesi olduğunu da belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Dua Etmekte

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz'da yağmur ve şükür duası etkinliğine katıldı. Etkinlikte Kur’an okundu ve şükür namazı kılındı. Vali, su tasarrufuna dikkat çekti.
Haberler

Rabat Manastırı Hafta Sonları İlgi Çekiyor

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Rabat Manastırı, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle hafta sonları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, bölge turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.