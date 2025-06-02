Almanya Başbakanı, Yardımın Acilen Ulaşmasını İstedi

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’DEN ACİL İNSANİ YARDIM DAVETİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi’ne yeterli insani yardımın süratle ulaştırılması ve bu yardımın sivil halka güvenle dağıtılmasının hayati bir konu olduğunu belirtti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu konunun önemini vurguladı.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASINA UMUT

Başbakan Merz, görüşme sırasında rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes müzakerelerinin en kısa sürede başlayabilmesi konusunda umutlarını ifade etti. Ayrıca Alman hükümetinin, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak için müzakere edilmiş iki devletli çözümü en güçlü fırsat olarak görmeye devam ettiğini yineledi. Merz, İsrail’in güvenliği ve varlığının, Almanya’nın temel sorunlarından bir tanesi olduğunu da belirtti.