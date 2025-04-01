Almanya, Bayrak Krizinde Azerbaycan’dan Özür Diledi

ALEMDEN ÖZÜR DİLEME AÇIKLAMASI

Almanya, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın sosyal medya platformunda Karabağ’daki sözde Ermeni yönetiminin bayrağını paylaşması nedeniyle Azerbaycan’dan özür diledi. Bu “bayrak” krizi üzerine Almanya’dan yapılan açıklama dikkat çekici bir noktada duruyor. Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Dörte Dinger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev’e gönderdiği mektupta, Steinmeier’in Ermenistan ziyareti sırasında söz konusu bayrağı paylaşmasının ardından özür diledi.

HATA VE DOĞRU ANLAŞILMAMASI ÜSTÜNE

Dinger, mektubunda paylaşımın kısa bir süre içinde silindiğini ve bunun teknik bir hata sebebiyle gerçekleştiğini belirtti. “Bu gönderi Almanya’nın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüyle ilgili bilinen tutumuyla hiçbir ilişiği yoktur. Bu hatadan dolayı çok üzgünüm. Söz konusu paylaşımın Azerbaycan’daki bazı kişilere yanlış bir etki oluşturmasından dolayı içtenlikle özür dilerim” dedi. Almanya’nın yaklaşan ziyaretinin, Azerbaycan-Almanya ilişkilerini güçlendirmeye ve bölgedeki barış sürecine destek olmaya yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI, REAKSİYON GÖSTERİLDİ

Dün Almanya’nın Bakü Büyükelçisi Ralf Horlemann, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Burada, paylaşımın Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı bir siyasi provokasyon olarak değerlendirildiği ve Almanya’nın özür dilemesi gerektiği ifade edildi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ermenistan ziyaretini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Azerbaycan’a geçecek ve yarın resmi temaslarda bulunacak.