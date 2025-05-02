Almanya BfV, AfD’yi Aşırı Sağcı Sınıflandırdı

ALMAN İÇ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AFÜ’YÜ AŞIRI SAĞCI OLARAK TANIMLADI

Almanya’nın iç istihbarat birimi olan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), kapsamlı değerlendirmelerin sonucunda 1.100 sayfalık bir rapor hazırladı. Bu raporda, Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olarak tanımlandı. Raporda, “Değerlendirmemizin merkezinde AfD içinde hâkim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışı yer alıyor. Bu özgür demokratik düzenle bağdaşmamaktadır. Bu kavram, Almanya’daki nüfusun tüm kesimlerini değersizleştiriyor ve insan onurunu ihlal ediyor” denildi. Açıklamada, AfD’nin, çoğunluğu Müslüman ülkelerden gelen göçmenleri etnik olarak tanımladığı şekilde, Alman halkının eşit üyeleri olarak görmediği ifade edildi.

PARTİ HAKKINDAKİ KAYGILAR ARTMAKTA

AfD’nin, bireylere ve gruplara karşı “karalayıcı ve iftiracı” bir yaklaşım sergilediği, “mantıksız korkular ve düşmanlık” oluşturduğu vurgulandı. Daha önce Almanya’da “aşırılık” şüphesiyle izlemeye alınan aşırı sağcı AfD, özellikle popülaritesinin yüksek olduğu doğudaki üç eyalette “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olarak sınıflandırılmıştı. Şubat ayında gerçekleştirilen federal seçimlerde, AfD yüzde 20.8 oy alarak ikinci sıraya yerleşti ve 630 sandalyeli parlamentoda 152 sandalye ile bir rekor elde etti.

BERLİN’DEN GELEN AÇIKLAMALAR

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor. İç istihbarat teşkilatının raporu, partinin ideolojik duruşunu ve toplum üzerindeki etkisini sorgulayan endişeleri yeniden gündeme getiriyor. Zamanla genişleyen siyasi hareketin hangi yöne evrileceği merak konusu.