Almanya BfV, AfD’yi Sınıflandırmayı Askıya Aldı

ALMANYA İÇİN ALTERNATİF PARTİSİNE YENİ KARAR

Almanya iç istihbarat birimi olan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olarak gösterilmesi kararını askıya aldı. BfV, Almanya’daki şubat ayındaki genel seçimlerde ikinci parti olan AfD’nin sınıflandırmasına dair geri adım attı. Köln İdare Mahkemesi, AfD’nin açtığı ihtiyati tedbir başvurusuna karar verene dek, teşkilat AfD’yi “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olarak nitelendirmeyecek. Mahkeme sözcüsü, “Sınıflandırmayla bağlantılı önlemler de askıya alınacaktır” açıklamasında bulundu; ancak detay vermedi.

SUÇLAMALARA KARŞI ÖNEMLİ ADIM

AfD liderleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel, yaptıkları ortak açıklamada BfV’nin yeni kararını olumlu karşıladıklarını belirtti. “Bu, suçlamalara karşı kendimizi aklama yolunda atılmış ilk önemli adımdır ve aşırı sağcılık ithamlarına karşı bir adımdır” ifadeleriyle durumu değerlendirdiler. BfV, konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

BfV TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

BfV, geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada AfD’yi “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olarak tanımlamış ve bu değerlendirmesinin merkezi olarak, AfD içinde hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışını göstermişti. Açıklamada, “Bu, özgür demokratik düzenle uyuşmamaktadır. Bu kavram, Almanya’daki nüfusun tüm kesimlerini değersizleştiriyor ve insan onurunu ihlal ediyor. Örneğin, AfD, çoğunluğu Müslüman ülkelerden göç eden Alman vatandaşlarını partinin etnik olarak tanımladığı şekliyle Alman halkının eşit üyeleri olarak görmüyor” şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

AFD DAVA AÇMIŞTI

AfD, BfV’nin parti hakkında aldığı bu “kesin aşırı sağcı bir oluşum” tanımına karşı dava açtığını pazartesi günü duyurdu. Parti sözcüsü, bu nitelendirmeye karşı Batı Almanya’daki Köln İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını belirtti.