Almanya, Bisiklet Kullanımını Teşvik Ediyor

Almanya, şehir içi ulaşımda bisikletlerin daha fazla tercih edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

BİSİKLET KULLANIMINI TEŞVİK EDEN YENİ SİSTEM

“VeloFlow” ismi verilen akıllı trafik ışığı sistemi, ilk aşamada belirlenen bölgelerde uygulamaya konuldu. Sistem, bisiklet kullanıcılarının hareketlerine göre sinyalizasyonu dinamik olarak ayarlayarak dikkat çekiyor. Böylelikle bisikletliler, geleneksel trafik ışıklarında karşılaştıkları uzun bekleme sürelerinden kurtulup daha akıcı bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor. “VeloFlow” çerçevesinde bazı kavşaklara, bisikletlerin hızını ölçerek ışığın durumunu tahmin eden dijital ekranlar yerleştirilecek. Bu ekranlar, 20 km/h hızla giden bir bisikletlinin, bir sonraki ışığa yeşil ya da kırmızıda ulaşıp ulaşmayacağını gösteriyor. Bu sayede bisikletli kullanıcılar daha güvenli kararlar alabiliyor.

GENEL TRAFİK DÜZENLEMELERİ DE DEĞİŞİYOR

“VeloFlow” yalnızca bisiklet kullanıcılarına odaklanmıyor; sistemin uygulandığı bölgelerde yayalar ve motorlu araç sürücüleri için de trafik ışığı düzenlemeleri değişikliğe uğramış durumda. Yetkililer, yeni sinyal düzenine uyum sağlanmasının önemine dikkat çekerek sürücüleri ve yayaları temkinli olmaya davet ediyor. Alman yetkililer, bu teknolojik yeniliğin hem şehir içi trafik güvenliğini artıracağını hem de bisiklet kullanımını günlük ulaşımda daha cazip hale getireceğini ifade ediyor. “VeloFlow”un çevreci ulaşım çözümleri yanında önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.