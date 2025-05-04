Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen, Freiburg ile 2-2 berabere kaldı

BUNDESLİGA’DA PUAN KAYBI

Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Europa-Park Stadı’nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi Freiburg, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Eggestein’ın 44. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Leverkusen’in Ekvadorlu stoperi Piero Hincapie, 48. dakikada kendi kalesine gol atarak Freiburg’un farkı 2-0’a çıkarmasına yol açtı. Ancak Leverkusen, 82. dakikada Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz’in kaydettiği golle oyundaki durumu 2-1’e getirdi. Maçın son dakikalarında ise konuk ekip, 90+3. dakikada defans oyuncusu Jonathan Tah’ın attığı golle eşitliği sağladı.

Müsabakanın 2-2 sona ermesi sonucunda Bayern Münih, sezon bitmeden şampiyonluğu garantileyerek rahat bir konuma geçti. Bayer Leverkusen, bu maçın ardından 68 puanla 2. sırada yer alırken, Freiburg ise 52 puanla 4. sıradaki yerini koruyor.