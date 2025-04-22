Almanya’da 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

ALMANYA’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Almanya’da gerçekleştiren 46 ayrı dolandırıcılık olayında yer aldıkları iddia edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, Almanya’nın adli makamları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 kişinin İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri sona erdi.

İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 9’u , “tutuklama” talebi ile mahkemeye sevk edildi, 1’i ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler, “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutuldu.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin, toplamda 46 ayrı suç olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Bu dolandırıcılıklarda haksız kazanç elde ederek, toplam 2 milyon 850 bin avronun bir kısmını Türkiye’deki şüphelilere ulaştırdıkları ortaya konuldu. 19 Nisan’da İstanbul, İzmir ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyon ile Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B. ve A.E.A. yakalandı. Ayrıca, bazı şüphelilerin “suç örgütü kurmak, yönetmek” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dolayı işlem yapılırken, “Hells Angels” adlı silahlı suç örgütüyle bağlantıları bulunduğu da tespit edildi.