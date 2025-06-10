Almanya’da 2024’te 291 Bin 955 Kişi, Alman Vatandaşlığına Geçti

ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞTE REKOR SAYI

Almanya’da 2024 yılının başında 291 bin 955 kişi Alman vatandaşlığına geçiş yaptı. Bu rakam, 2000 yılından bu yana kayıtların tutulduğu süreçte en yüksek sayıya ulaşmış oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılında Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin sayısını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 291 bin 955 birey, Alman vatandaşlığına geçmek için olumlu sonuç aldı.

SURİYELİLER ÖN PLANDA

Verilere bakıldığında, 2023 yılına kıyasla 2024’te Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin oranının yüzde 46 arttığı görülüyor. Bu süreçte en fazla kabul gören nüfus grubu Suriyeliler oldu. Suriye kökenliler, Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin dörtte birinden fazlasını, yani yüzde 28’ini oluşturdu. Geçtiğimiz yıl 83 bin 150 Suriyeli, Alman vatandaşı olma hakkı kazandı.

TÜRKLERİN KABULÜ İKİ KAT ARTTI

Türklerin sayısındaki artış oldukça dikkat çekici. 2023’te 11 bin 790 Türk, Alman vatandaşlığına geçerken, bu rakam 2024 yılında 22 bin 525’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısının iki kat arttığı ihtimali önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 2024’te 12 bin 980 Rus, Alman vatandaşlığına geçiş yaptı. Hızlı uyum sağlayan ve üstün başarı gösterenler için sunulan hızlı vatandaşlık imkânından faydalanarak vatandaşlık alanların oranı ise tüm kabul edilenlerin yüzde 7’sini oluşturdu.

İKAMET SÜRELERİ

2024 yılı itibarıyla Alman vatandaşlığına geçen bireylerin Almanya’da ortalama ikamet süresi 11 yıl 8 ay olarak kaydedildi. Öte yandan, Türk kökenlilerin vatandaşlığa kabul edildikleri tarihte Almanya’da ortalama ikamet süreleri 23 yıl 1 ay ile dikkat çekiyor. Bu rekor sayıda vatandaşlık kabulünün arkasında 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren ve Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran yeni düzenlemenin etkili olduğu belirtiliyor.