Almanya’da 2024 Yılında Vatandaşlık Başvuru Sayısı Arttı

YÜKSEK SAYIDA ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ

Almanya’da 2024 yılında 291 bin 955 kişi, Alman vatandaşlığına geçti. Bu, kayıt altında tutulan 2000 yılından bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılında Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin sayısını kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 291 bin 955 kişinin vatandaşlık başvurusu olumlu sonuçlandı ve bu oran, 2023 yılına göre yüzde 46’lık bir artış gösterdi.

SURİYELİLERİN PAYI ARTTI

Verilere göre, Alman vatandaşlığına en fazla kabul edilen grup Suriyeliler oldu. Suriye kökenliler, Alman vatandaşlığına geçenlerin dörtte birinden fazlasını, yani yüzde 28’ini oluşturdu. Geçtiğimiz yıl 83 bin 150 Suriyeli, Alman vatandaşı olmayı başardı. Ayrıca Türk vatandaşlarının sayısında da önemli bir artış gözlemlendi. 2023’te 11 bin 790 Türk, Alman vatandaşlığına geçerken, bu sayı 2024’te 22 bin 525’e yükseldi. Türk vatandaşlarının Alman vatandaşlığına geçiş oranı iki kat arttı.

RUS VE HIZLI VATANDAŞLIK SEÇENEĞİ

2024’te, 12 bin 980 Rus da Alman vatandaşlığına geçti. Hızlı uyum sağlayan ve üstün başarı gösterenlere sunulan hızlı vatandaşlık imkanından yararlanarak Alman vatandaşlığına geçenlerin oranı ise tüm kabul sayısının yüzde 7’sini oluşturdu. 2024 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin Almanya’da ortalama ikamet süresi 11 yıl 8 ay olarak belirlendi. Türk kökenlilerin Alman vatandaşlığına kabul edildikleri tarihteki ortalama ikamet süreleri ise 23 yıl 1 ay olarak kayıtlara geçti.

YENİ DÜZENLEMENİN ETKİSİ

Rekor düzeydeki Alman vatandaşlığına geçişin sebepleri arasında, 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve Alman vatandaşlığına geçiş sürecini kolaylaştıran düzenlemeler yer alıyor.