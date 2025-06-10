Almanya’da 291.955 kişi vatandaşlık aldı

REKOR ÇAĞRI

Almanya’da 2023 yılında 291 bin 955 kişi, vatandaşlığa geçişle yeni bir rekor kırdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yabancıların Alman vatandaşlığına kabulü ile ilgili 2024 verilerini kamuoyuna sundu. Geçtiğimiz yıl, vatandaşlığa kabul sayısı bir önceki yıla göre 91 bin 860 artarak 291 bin 955’e ulaştı. Destatis’in açıklamasında, “2000’den bu yana tutulan istatistiklere göre, daha önce hiç bu kadar fazla vatandaşlığa geçiş olmamıştı.” vurgusu yapıldı. 2024 yılına ait verilere göre, yeni yapılan reformun vatandaşlık yasasındaki değişikliklerin bu artışı tetiklediği ifade edildi.

VATANDAŞLIĞA GEÇENLERİN DAĞILIMI

Verilere göre, 2023 yılında Alman vatandaşlığına geçenler arasında Suriyeliler 83 bin 150 kişi ile ilk sırada yer aldı. Türk vatandaşları ise 22 bin 525 kişi ile ikinci sırada geldi. Türkleri, 13 bin 545 ile Iraklılar, 12 bin 980 ile Ruslar ve 10 bin 85 ile Afganlar izledi. 2023 yılında Rus vatandaşlığa geçiş sayısı sadece 1995 kişi iken, 2024’te bu rakamın 12 bin 980’e çıkması dikkat çekiyor. Özellikle Türk vatandaşlarının vatandaşlığa kabulü bu dönemde iki katından fazla arttı.

YENİ YASANIN ETKİSİ

Almanya’da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024’te uygulamaya girdi. Bu yeni düzenleme ile vatandaşlık almak için gereken yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi; belirli şartları karşılayanlar için bu süre 3 yıla kadar düşürüldü. Almanya’da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl boyunca yasal olarak ülkede yaşaması durumunda Alman vatandaşlığını kazanabilmesi de sağlandı. Ayrıca, Alman vatandaşlığına geçecek kişiler için kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırıldı.