Almanya’da 291 Bin 955 Vatandaşlık Başvurusu

ALMANYA’DA VATANDAŞLIK KABULÜ REKOR KIRDI

Almanya’da geçen yıl, 291 bin 955 kişinin vatandaşlığa kabul edilmesiyle birlikte yeni bir rekor elde edildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 verilerine göre, yabancı uyrukluların Alman vatandaşlığına geçiş sayısının 2023’e göre 91 bin 860 artarak 291 bin 955’e ulaştığını açıkladı. Destatis’in açıklamasında, “2000’de istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana hiç bu kadar çok vatandaşlığa geçiş olmamıştı.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla reformdan geçirilen Vatandaşlık Yasası’nın bu artışta önemli bir rol oynadığı belirtildi.

SURİYELİLER VE TÜRKLER İLK SIRADA

Verilere göre, 2023 yılında Almanya’da vatandaşlığa geçişte en yüksek sayıya ulaşan grup Suriyeliler oldu ve bu sayılar 83 bin 150 olarak kaydedildi. Türkler ise 22 bin 525 ile ikinci sıradaki yerlerini aldılar. Onları, Iraklılar 13 bin 545, Ruslar 12 bin 980 ve Afganlar 10 bin 85 ile takip etti. 2023 yılında Rus vatandaşlığına sahip sadece 1995 kişi vatandaşlığa kabul edilirken, geçen yıl bu sayının 12 bin 980’e yükselmiş olması dikkat çekici bir durum. Türk vatandaşlarının vatandaşlığa kabulü bu süreçte iki katından fazla artış gösterdi.

YENİ VATANDAŞLIK YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Almanya’da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa ile birlikte, Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıl seviyesine indirilirken, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürüldü. Ayrıca, Almanya’da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl boyunca yasal olarak ülkede ikamet etmesi durumunda Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak tanındı. Yeni yasayla beraber, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırıldı.