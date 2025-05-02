Almanya’da AfD “Kesin Aşırı Sağcı”dır

ÖNCÜLÜK YAPAN AÇIKLAMALAR

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, son seçimlerde ikinci sırada yer alan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile ilgili yaptığı çalışmayı tamamladı. BfV’nin yazılı açıklamasında, Köln İdare Mahkemesi ile Kuzey-Ren Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi’nin 2022 ve 2024 yıllarında verdiği kararların, AfD’nin özgürlükçü demokratik düzene karşı çaba gösterdiğine dair çok sayıda emare sunduğu belirtildi. Bu nedenle partinin “şüpheli vaka” olarak sınıflandırılmasını onayladı. “Bu bulgular, yapılan başka incelemelerde doğrulanmış ve büyük ölçüde kesinlik kazanmıştır” denildi.

AFD’NİN AŞIRI SAĞCI PROBLEMLERİ

Açıklamada, BfV’nin bugün itibarıyla AfD’yi insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri nedeniyle “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olarak tanıdığı aktarılıyor. İncelemelerde, parti içinde hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının, özgür demokratik temel düzenle çeliştiği vurgulandı. Bu anlayışın belirli halk gruplarını değersizleştirmeyi hedeflediği ifade edilerek, “Örneğin AfD, Müslüman ülkelerden gelen göçmen kökenli Alman vatandaşlarını, parti tarafından etnik temelde tanımlanan Alman halkının eşit üyeleri olarak görmemektedir.” denildi.

DİSİPLİNLİ KARALAMA VE SİYASİ TEZGAHLAR

Partinin dışlayıcı halk anlayışının, sistematik karalama ve küçümsemenin ideolojik temelini oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu ideolojinin, parti yöneticilerinin sürekli dile getirdiği yabancı düşmanı, azınlık karşıtı, İslam ve Müslüman karşıtı söylemlerde açıkça görüldüğü kaydedildi. Bu karar sonrasında AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yaptıkları yazılı açıklamada, “Anayasayı Koruma Dairesinin bugün aldığı karar, Alman demokrasisi için ciddi bir darbe niteliğindedir.” ifadesini kullandı.

KARARNIN POLİTİK TARTIŞMALARI

Weidel ve Chrupalla, BfV’nin açıklamasına ilişkin “Mevcut anketlere göre AfD, en güçlü partidir. Federal hükümetin görevde sadece dört günü kaldı ve gizli servisin artık bir başkanı bile yok. Dolayısıyla ‘sözde şüpheli vaka olarak sınıflandırılma’ yasal olarak bağlayıcı değildir” dediler. Bu durumun ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporundaki sınıflandırmanın “çok dikkatli bir şekilde” hazırlandığını ve raporun herkes tarafından okunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, AfD’nin yasaklanması için sürecin başlatılıp başlatılamayacağına değinen Scholz, bu sürecin hızlı bir şekilde yapılmasına karşı olduğunu ifade etti.

AFD HAKKINDAKİ YASAKLAMA GÜNDEMİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise, AfD’nin “kesin aşırı sağcı bir oluşum” olduğunun tespit edildiğini belirtti. Faeser, AfD hakkında yasaklama sürecinin başlatılıp başlatılamayacağına dair anayasal engellerin bulunduğunu dile getirdi. AfD, 23 Şubat’ta gerçekleştirilen erken genel seçimde yüzde 20,8 oranında oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından ikinci parti konumuna gelmişti.