Almanya’da AfD Politikacılardan Dışlanıyor

ALMANYA’DA AŞIRI SAĞ VE PARTİLERİN DURUMU

Almanya’da kısmen aşırı sağcı olarak tanımlanan Almanya için Alternatif (AfD) partisi, diğer siyasi partilerce dışlanmış bir konumda bulunuyor. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın “kesin olarak aşırı sağcı” olarak sınıflandırdığı AfD için bazı politikacılar, partinin kapatılması gerektiğini savunuyor. Bununla birlikte, Avrupa’nın birçok ülkesinde benzer partiler önemli siyasi görevlerde bulunuyor.

Hollanda: Geert Wilders’in Özgürlük Partisi

Hollanda’da Geert Wilders’in liderlik ettiği Özgürlük Partisi (PVV), göç politikalarında yetersiz kalındığı gerekçesiyle koalisyonu bozdu. Wilders, “Mutlak iltica yasağı istiyoruz. Her iltica başvurusu sınırda reddedilmeli,” diyor. Bu durum sonrası, ülkede sonbaharda erken seçim yapılacak. PVV, radikal söylemleri nedeniyle koalisyon ortaklarınca dışlandığı için, bağımsız Dick Schoof başbakanlık koltuğuna oturdu. Wilders, partide tam yetkiye sahip ve adayları ile programı kendisi belirliyor. Bu partinin İslam karşıtı söylemlerinin yanı sıra, iklim değişikliği ve AB konusundaki tutumları da dikkat çekiyor.

POLONYA’DA HUKUK VE ADALET PARTİSİ

Polonya’da 2023 seçimlerini kaybeden Hukuk ve Adalet (PiS) partisi, Cumhurbaşkanlığı pozisyonu üzerinden etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs 2025 seçimlerinde PiS’in desteklediği Karol Nawrocki, az bir farkla zafer kazandı. Yoklukta, Nawrocki seçim kampanyasında Almanya ve AB karşıtı söylemlerle dikkat çekti. PiS, AB fonlarına bağımlı olduğu için Brüksel nezdinde temkinli bir tutum sergiliyor ve göç politikalarını diğer sağ partilerle benzer bir sertlikte uyguluyor.

MACARİSTAN’DA FIDESZ’İN YÜKSELİŞİ

Macaristan’da Fidesz, aşırı sağın en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Lideri Viktor Orban, 2010’dan itibaren sürekli olarak iktidarda bulunuyor. Fidesz, 1988’de liberal bir hareket olarak kuruldu ancak Orban, 2015’te Almanya’nın sığınmacı politikalarına karşı çıkarak sağa kaymış oldu. Parti, “illiberal demokrasi” anlayışını savunuyor ve Batı’yı kültürel olarak tehdit altında görüyor. Orban, Rusya ile yakın temasını sürdürerek, Putin ile de siyasi ilişkiler geliştiriyor.

SLOVAKYA’DA SİYASAL DURUM

Slovakya’da Başbakan Robert Fico’nun kurduğu Smer partisi, adında sosyal demokrasi geçse de aşırı sağda yer alıyor. 2016’da “İslam Slovakya’da yeri olmayan bir dindir” diyerek göç karşıtı söylemlerle öne çıkmıştı. 2023 seçim zaferinin ardından, Ukrayna’ya silah yardımını durduran Fico, AB yaptırımlarını ise “işlevsiz ve zararlı” olarak nitelendiriyor.

İSPANYA’DA VOX PARTİSİ

İspanya’da Santiago Abascal liderliğindeki Vox, 2013’te kuruldu ve 2019’da oy oranını yüzde 15’e kadar çıkardı. Şu anda ülkede üçüncü büyük parti olmasına rağmen, hükümete dahil olmayı bir türlü başaramadı. Vox’un ana gündemi, özerk bölgelerin yetkilerini geri almak ve İspanya’yı merkezi bir devlet haline getirmek. Göç ve İslam karşıtı söylemlerinde tarihi göndermeler kullanan Abascal sık sık “Reconquista” çağrısı yapıyor.

DANİMARKA’DA HALK PARTİSİ

Danimarka’da 1995’te kurulan Danimarka Halk Partisi, 2000’li yıllarda küreselleşme ve göç karşıtı tutumuyla dikkat çekmişti. Ancak, 2019’dan itibaren Sosyal Demokratlar aynı sert politikaları benimsemeye başlayınca, Halk Partisi’nin etkisi azalmış durumda. Ülkenin mevcut göç politikası Avrupa’nın en katı uygulamaları arasında yer alıyor.