Almanya’da Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı

OLAYIN GEÇTİĞİ YERDE HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Almanya’nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polisin yaptığı açıklamada, bir aracın bir grup insana çarptığı ve bu sebeple yaralıların ortaya çıktığı bildirildi. Ayrıca, olayın meydana geldiği bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edildi ve yaralılara yerinde müdahale yapıldığı aktarıldı.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yerel basında yer alan habere göre, olay sırasında en az 3 kişinin yaralandığı ve şüpheli sürücünün gözaltına alındığı belirtildi. Ancak, olayın bir kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadığı vurgulandı. Bu belirsizlik, olayın aydınlatılması için yetkililerin araştırmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.