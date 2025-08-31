Almanya’da Bayrak ve Marş Tartışması Başladı

ALMANYA’DA MİLLİ MARŞ VE BAYRAK DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

Almanya’da Sol Parti üyesi Federal Meclis Başkan Yardımcısı Bodo Ramelow’un milli marş ve bayrakla ilgili değişiklik önerisi büyük bir tartışma yarattı. Ramelow, halihazırda kullanılan milli marş “Birlik, Adalet ve Özgürlük” yerine Bertolt Brecht’in “Çocuk Marşı”nın tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca, Almanya’nın ‘siyah, kırmızı ve altın sarısı’ renkli bayrağının halk oylamasına sunulmasını talep etti. Ramelow, mevcut sembollerin bazı vatandaşlarda “yabancılaşma hissi” yarattığını savunuyor.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİLER

Bu öneri, özellikle merkez sağ partilerden gelen sert eleştirilerle karşılaştı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Ramelow’un önerisini “kültürel bir savaş başlatmak” olarak nitelendirdi ve mevcut bayrak ile marşın Alman demokrasisinin temel değerlerini temsil ettiğini vurguladı. Federal Meclis Başkanı ve CDU üyesi Julia Klöckner ile Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de bu ulusal sembollerin Almanya’nın birliğini ve özgürlüğünü temsil ettiğini ifade ederek değişikliği reddettiklerini belirtti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi’nden Andrea Lindholz, Ramelow’un önerisinin Meclis Başkan Yardımcılığı görevindeki tarafsızlık ilkesine müdahale ettiğini belirtti. Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Elisabeth Kaiser ve Yeşiller Partisi’nden Katrin Göring-Eckardt ise Almanya’nın bu tür sembolik tartışmalardan ziyade daha acil sorunlara odaklanması gerektiğini savundu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise öneriyi “gerçeklikten kopuk” ve “ulusal kimliğe yönelik bir saldırı” olarak değerlendirdi.

Almanya’nın mevcut milli marşı “Birlik, Adalet ve Özgürlük”, 1841 yılında August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tarafından yazılmış ve 1952’de Joseph Haydn tarafından bestelenmiştir. Bu marş, o zamandan beri kullanılmakta. Siyah, kırmızı ve altın sarısı renklerden oluşan bayrak ise 19. yüzyıldan beri özgürlükçü ve demokratik Almanya’nın sembolü olarak kabul ediliyor.