Almanya’da Cinsiyet Değişikliği Tartışmaları Devam Ediyor

ALMANYA’DA YARGI SİSTEMİ ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

Almanya’da yargı ve infaz sistemi, dikkat çeken bir olayın ardından derin tartışmalara sahne oldu. 18 ay hapis cezasına çarptırılan 55 yaşındaki aşırı sağcı Sven Liebich, cezasının kesinleşmesinin ardından ilginç bir adım attı. “Kadın olduğunu” beyan eden Liebich, yeni ismiyle “Marla Svenja Liebich” olarak yaşamaya başladı. Alman yasaları doğrultusunda, cinsiyet değişikliği için yalnızca kişinin beyanı yeterli görülüyor. Bu nedenle, tıbbi testler veya fiziksel incelemeler yapılmıyor; zira vücut dokunulmazlığı anayasal bir hak olarak korunuyor.

KADIN CEZAEVİNE GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU

Yeni kimliğiyle kadın kıyafetleri giymeye başlayan Liebich, Chemnitz Kadınlar Cezaevi’nde yer almak amacıyla başvurdu. Cezaevi yönetimi, resmi kayıtlarda cinsiyetinin “kadın” olarak görünmesi sebebiyle kendisine yer açtı. Fakat Liebich, şu ana kadar teslim olmadı. Bu gelişmelerin ardından savcılık ek tutuklama emri çıkardı. Svenja Liebich, Kasım 2024’te yürürlüğe giren ve cinsiyet ile isim değişikliklerini kolaylaştıran yeni yasadan da yararlandı. Ancak bu durum, yasal düzenlemenin kötüye kullanıldığı yönünde eleştirileri de gündeme getirdi.

BÜYÜK TARTIŞMA VE HUKUKİ BOŞLUK

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yaşanan olayların bir hukuki boşluğa işaret ettiğini belirterek, yasanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, yasayı hayata geçiren Sosyal Demokrat Parti (SPD) bu öneriye karşı çıkıyor.