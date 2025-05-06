Almanya’da Dijital Radyo Kesintileri Yaşandı

KAMU KURUMLARINDA DİJİTAL RADYO KESİNTİLERİ

Almanya genelinde kamu kurumlarının dijital radyo hizmetlerinde önemli kesintiler yaşanıyor. Bu durum polis, itfaiye ve kurtarma hizmetleri gibi kritik alanları olumsuz etkiliyor. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kesintinin boyutu ve nedeninin henüz tam olarak belirlenemediği ifade ediliyor.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Güvenlik Görevlileri ve Kuruluşları Federal Dijital Radyo Ofisi (BDBOS) sözcüsü, ülke genelinde dijital radyo hizmetlerinde yaşanan kesintilerin önemine dikkat çekiyor. Sözcü, “Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışma yürütüyoruz” diyerek, acil önlemler almaya yönelik çabaların sürdüğünü aktarıyor.

BDBOS VE DİJİTAL RADYONUN ÖNEMİ

Almanya’nın yüzde 99,2’sini kapsayan BDBOS dijital radyosunun 5 binden fazla baz istasyonu bulunuyor. Bu dijital radyo ağı, kamu hizmetleri için kritik bir iletişim aracı olarak kullanılıyor. Kesintinin etkilediği birimler için sistemin hızlı bir şekilde yeniden işler hale getirilmesi gerekiyor.