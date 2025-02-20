Almanya’da DİTİB Camilere Saldırılar Arttı

CAMİYE TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde yer alan Wickede beldesindeki DİTİB Anadolu Camisi, iki gün önce tanımlanamayan kişiler tarafından taşlı bir saldırıya maruz kaldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) yapılan açıklamaya göre, bu saldırı sonucunda caminin ana giriş kapısında maddi hasar oluştu.

IRKÇI YAZILAR CAMİ DUVARINA YAZILDI

Bunun yanı sıra, Hessen eyaletinin Sulzbach beldesindeki DİTİB Camisi’ne de benzer bir saldırı gerçekleşti. 15 Şubat tarihinde caminin dış cephesine ırkçı ve yabancı düşmanı ifadeler yazılırken, ayrıca gamalı haç sembolleri de çizildi. Her iki olay polisi bilgilendirilerek, güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

DİTİB’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

DİTİB, yaptığı yazılı açıklamada camilere yönelik saldırıların tekil olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Bu tür saldırılar, Müslüman karşıtı ırkçılığın bir göstergesidir ve topluma korku salmayı amaçlamaktadır. Nefret ve şiddete karşı net bir duruş sergilenmeli, bu tür eylemler görmezden gelinmemelidir.” Yaşanan saldırılar, Almanya’da artan İslamofobi ve aşırı sağcı tehditlere ilişkin endişeleri yeniden gündeme getiriyor.