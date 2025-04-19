Almanya’da Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

ALMANYA’DA DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul merkezli üç ilde, Almanya’da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu dolandırıcılık faaliyeti sonucunda elde edilen 2 milyon 850 bin euro, Türkiye’deki banka hesaplarına yatırıldı. İki ülke arasında koordine bir şekilde yürütülen soruşturmada, yakalanan A.E.A.’nın ‘Hells Angels’ çetesi üyesi olduğu belirlendi. A.E.A.’nın, 2014 yılında Berlin’de gerçekleşen Tahir Özbek cinayetinden dolayı müebbet hapis cezası aldığı ve kırmızı bültenle arandığı bilgisi de ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri, Almanya’da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerin Alman vatandaşlarından haksız kazanç temin ettiği 2 milyon 850 bin euronun bir kısmının Türkiye’deki şüphelilere gönderildiğini tespit etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, teknik takip sonucunda 10 şüpheliyi belirleyerek İstanbul, İzmir ve Sakarya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B ve A.E.A bulunuyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu şüpheliler “suç örgütü kurmak ve yönetmek” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, büyük miktarda para ve bilgisayarlar ele geçirildi. Ayrıca A.E.A.’nın, 9 Ocak 2014 tarihinde Berlin’de gerçekleştirilen Tahir Özbek cinayeti nedeniyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bilgisi edinildi. A.E.A.’nın bu cinayet davasında kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı da tespit edildi. Gözaltındakilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü biliniyor.