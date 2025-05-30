Almanya’da Enflasyon Mayıs’ta Değişmedi

ALMANYA’DA YILLIK ENFLASYON VERİLERİ

Almanya’da mayıs ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,1 seviyesinde kaldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ait enflasyon öncü verilerini paylaştı. Verilere göre, nisan ayında yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon oranı, mayıs ayında da değişim göstermedi. Ayrıca, aylık bazda enflasyon yüzde 0,1 artış gösterdi. Piyasalarda yapılan tahminlere göre, Almanya’da mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 2, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olması bekleniyordu.

TÜKETİCİ FİYAT ENDİKSLERİ

Mayıs ayında Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,1 olarak belirlendi. Gıda fiyatları, mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,8 artış gösterirken, enerji ürünleri yüzde 4,6 oranında düşüş kaydetti. Hizmet enflasyonu mayıs ayında yüzde 3,4 düzeyinde gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç tutulduğunda, mayıs ayındaki enflasyon oranı yüzde 2,8 olarak belirlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), orta vadede enflasyon hedefini yüzde 2 olarak belirliyor.