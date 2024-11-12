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Dünya

Almanya’da Erken Seçim Kararı Alındı

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ALMANYA’DA HÜKÜMET KRİZİ VE ERKEN SEÇİM

Almanya’da Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) lideri Olaf Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner’i Maliye Bakanlığı görevinden aldıktan sonra hükümette bir krizin patlak vermesine yol açtı. Bu gelişmelerin ardından, Almanya’nın siyasi atmosferinin değişime gittiği bildiriliyor.

ERKEN SEÇİM İÇİN ANLAŞMA

Alman basınında yer alan haberlere göre, Sosyal Demokrat Parti (SDP), Hür Demokrat Parti (FDP) ve koalisyonun diğer üyesi olan Yeşiller Partisi, 23 Şubat tarihinde erken seçim yapılması için anlaşmaya varmış durumda. Bu durum, koalisyonun içindeki gerilimin yüksek olduğunu gösteriyor.

MUHALEFETİN DESTEK VERİŞİ

Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar (CDU), hükümetin erken seçim kararına destek sağlıyor. Bu durum, siyasi partiler arasındaki dinamiklerin değişmesini sağlayarak, Almanya’nın gelecekteki siyasi yapısında önemli etkilere yol açabiliyor. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in vermesi gerekiyor.

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