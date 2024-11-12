Almanya’da Erken Seçim Tarihi Belli oldu

ERMENİ İÇİN ÖNCELİKLE BELİRLENEN TARİH

Almanya’da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri, erken seçimlerin 23 Şubat 2025’te yapılması konusunda uzlaşmaya vardığı bildiriliyor. Bu gelişme, ülkedeki siyasi geleceği ve yönetiminde belirleyici bir dönemeç teşkil ettiği için Almanya’da geniş yankı buluyor. Alman basınındaki haberlere göre, SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları erken seçim tarihi hakkında anlaşmaya vardı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Varılan anlaşmaya göre, erken seçimler 23 Şubat 2025’te gerçekleşecek. Ancak bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier vermesi gerekiyor. Ülkede erken seçime gidilebilmesi için öncelikle Başbakan Olaf Scholz’un Federal Meclisten güven oyu istemesi gerekiyor. Başbakan güven oyu alamadığı takdirde, Cumhurbaşkanının 21 gün içerisinde meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde yeni seçime gidilmesi gerekecek.

KOALİSYONUN DAĞILMASI VE SONRASI

Başbakan Scholz, 6 Kasım’daki toplantısında Almanya’daki hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonucunda, FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner görevden alındı. Toplantının akabinde, FDP hükümetteki bakanlarını geri çekti ve “trafik ışığı koalisyonu” olarak bilinen hükümetin dağılması kaçınılmaz hale geldi.