Almanya’da Filistin’e Destek Gösterisi Yapıldı

BERLİN’DE FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİSİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek vermek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Mitte semtinde, Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda gerçekleşen eyleme 200’ün üzerinde kişi katıldı. Göstericiler, “Gazze Şeridi’nde soykırımı durdurun”, “Filistin’e özgürlük”, “Yok edilmeye karşıyız”, “Sizin sessizliğiniz öldürüyor” ve “Gazze’yi aç bırakmayı durdurun” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Gösteride, İsrail aleyhine sloganlar atılırken, bu ülkeye destek veren Almanya hükümeti de protesto edildi. Bazı eylemciler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalarla kaşık vurarak, Gazze’deki açlık krizine dikkati çekti.

NİHAİ ÇARE OLMAZ

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Nastasja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail’in yaptıkları karşısında sessiz kalmak için bir sebep yok. Hükümetimin yaptıklarını utanç verici buluyorum. Bunu destekleyemem. Sokağa çıkmalısınız.” şeklinde konuştu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek silahların İsrail’e ihracatının askıya alındığını açıkladığına dair Nastasja, “Bu, göz boyamadır. Bence onaylanmış birçok teslimat var.” dedi. Ayrıca, Nastasja, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye de saldırdığına dikkat çekerek, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun Gazze’yi tamamen ilhak edeceğini duyurduğu zamanda bunu oyalama olarak görüyorum.” diye belirtti.

YALANLAR ÜZERİNE YALANLAR

“Orta Doğu’da Adil Bir Barış için Yahudi Sesi” Derneğinden Thomas ise Merz’in sözleri hakkında, “Bu bir yalan çünkü sadece henüz onaylanmamış silah sevkiyatlarına izin verilmeyeceği söyleniyor. Ancak onaylanmış her şey teslim edilmeye devam edilecek.” ifadelerini kullandı. Thomas, İsrail’in Lübnan’a ve Suriye’ye attığı bombaları hatırlatarak, “Bu utanç verici. Yalan üstüne yalan.” dedi. İnsanların bu yalanlara inandığını belirten Thomas, “Birlikte onlara bunların yalan olduğunu açıklamalıyız. Çocukların üzerine düşen bombalara vida takıldığında o zaman bu yasak değil.” şeklinde konuştu ve beraber mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak durumu provoke etmeye çalıştı. Polis, gösterinin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.